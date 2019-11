Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Unfall einer Radfahrerin gesucht

Paderborn (ots)

(mh) Nach der Beschädigung eines Mercedes in der Mälzerstraße in Paderborn am Samstagnachmittag sucht die Polizei nach Zeugen. Nach dem Hinweis auf einen Alleinunfall einer 54-jährigen Fahrradfahrerin fand die Polizei die Frau neben dem am Boden liegenden Fahrrad an den Mercedes gelehnt vor. Sie war alkoholisiert und hatte, wohl durch einen Sturz, eine Platzwunde am Kopf davon getragen. Die Frau musste per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zum Unfall der Radfahrerin und zu der Beschädigung am Fahrzeug sagen können. Sachdienliche Hinweise können über die Telefonnummer 05251/3060 gemeldet werden.

