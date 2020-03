Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Einlieferung ins Krankenhaus

Heidelberg (ots)

Am Mittwochvormittag zog sich eine 66-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhof-/Kleinschmidtstraße schwere Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Ludwigshafener Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Queren der Bahnhofstraße übersah die Frau einen ordnungsgemäß fahrenden Volvo-Fahrer, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem Auto kam. Die Heidelbergerin stürzte, wobei ihre Hand unglücklicherweise von dem Hinterrad des Autos überrollt wurde. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 2.000 Euro.

