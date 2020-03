Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursachte am Mittwochnachmittag ein unbekannter Autofahrer in Schriesheim. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Mozartstraße am Fahrbahnrand abgestellten BMW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

