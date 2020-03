Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Verdächtige Personen der Polizei gemeldet

Heidelberg-Weststadt (ots)

Ein Zeuge machte am Mittwochmorgen die Polizei auf ein verdächtiges Fahrzeug und mehrere verdächtige Personen in der Heidelberger Weststadt aufmerksam. Der Zeuge hatte beobachtet, wie das Fahrzeug gegen 7.30 Uhr in der Philipp-Reis-Straße an einer Baustelle abgestellt wurde, vier männliche Personen ausstiegen und zur Baustelle liefen. Beim Eintreffen der Beamten trat einer der Männer unvermittelt die Flucht an. Er konnte jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Die drei weiteren Männer konnten ebenfalls in dem Rohbau angetroffen werden. Eine Überprüfung der Personen ergab, dass keiner der Männer eine Arbeitsgenehmigung hatte und der Verdacht der Schwarzarbeit bestand. Ein Mann aus Serbien hielt sich zudem unerlaubt im Bundesgebiet auf.

Eine Überprüfung des Opel ergab, dass an diesem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Im Fahrzeug konnten mehrere Ausweise aufgefunden werden, von denen zwei Dokumente deutliche Fälschungsmerkmale aufwiesen.

Gegen die vier Männer wird nun wegen Verdachts der Schwarzarbeit und des Verdachts des illegalen Aufenthalts ermittelt. Zudem wurden Ermittlungen wegen Diebstahls, des Kennzeichenmissbrauchs, der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Dokumentenfälschung eingeleitet. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.

