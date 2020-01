Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57587 Birken-Honigsessen, K 71 (ots)

Am Fr., 10.01.2020, gegen 07:14 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel Corsa die K 71 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Birken-Honigsessen. Beim Durchfahren einer Linkskurve sei ihm ein Fahrzeug mit Volllicht entgegen gekommen, welches ihn geblendet habe. Hinter diesem PKW fuhr ein weiters Fahrzeug. Im Begegnungsverkehr sei er dann mit diesem Fahrzeug kollidiert (Spiegelknaller). Nach dem Zusammenstoß wendete der 20-Jährige an der nächstmöglichen Stelle und fuhr zurück, konnte jedoch den anderen Fahrzeugführer nicht mehr antreffen. Dieser habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

