POL-PDNR: 65-jährige Fußgängerin läuft in Kurtscheid auf die Fahrbahn und wird verletzt

Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstag, dem 09.01.2020 um ca. 19 Uhr, die Dorfstraße in Kurtscheid in Fahrtrichtung Ehlscheid. Nach ersten Ermittlungen lief, ca. 100 m hinter der dortigen Kreuzung, eine 65-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund plötzlich auf die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht verhindern. Die Fußgängerin kam dabei zu Fall und musste mit leichten Verletzungen von einem Notarzt behandelt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

