POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 18.08.2019

Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs-- Am gestrigen Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr fiel einer Polizeistreife in Hadamar ein Rollerfahrer ohne Helm auf. Bei der Überprüfung des 18-jährigen aus Hadamar wurde festgestellt, dass er keinen Führerschein hatte und die Kennzeichen nicht an diesen Roller gehörten. Des Weiteren stand er unter Drogeneinfluss und führte auch Betäubungsmittel mit sich. Gegen den Rollerfahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

