POL-PDNR: Molzhain - Verkehrsunfall Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Molzhain entstand ca. 2.500 Euro Sachschaden. Eine 31-Jährige hatte ihren Pkw in der abschüssigen Straße Auf der Höhe geparkt. Vermutlich aufgrund mangelhafter Sicherung setzte sich der Pkw in Bewegung und rollte rückwärts auf ein Grundstück. An einer Natursteinmauer und dem Pkw entstand Sachschaden. Der Pkw war zwar noch fahrbereit, musste jedoch von einem Abschleppdienst von dem Grundstück geborgen werden.

