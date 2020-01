Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Hövels, B 62 (ots)

Am Mi., 08.01.2020, gegen 16:02 Uhr, befuhren ein 26-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mitsubishi Colt und nachfolgend ein 44-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi S 7 die B 62 aus Richtung Siegenthal kommend in Richtung Hövels. Am Ende der langen Geraden schloss der 26-Jährige mit seinem Pkw auf einen Mofa-Roller auf. Der 26-Jährige setzte dann zum Überholen des Mofas an, beachtete aber nicht, dass der nachfolgende Audi-Fahrer seinerseits bereits zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zum Auffahrunfall beider Fahrzeuge. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell