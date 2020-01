Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in den Dorfladen Steineroth - Schneller Ermittlungserfolg der Polizei Betzdorf

Steineroth (ots)

In der Nacht von Montag, den 06.01.2020 auf Dienstag, den 07.01.2020 kam es zum wiederholten Mal zu einem Einbruch in den Dorfladen in Steineroth. Die Täter gelangten über eine bei einem vorherigen Einbruch eingeschlagene Scheibe, die provisorisch gesichert war, in den Dorfladen. Hier wurden Bargeld, Getränke und Zigaretten entwendet. Durch die Polizei in Betzdorf konnten noch in der Nacht drei männliche Personen im Alter von 19, 20 und 22 Jahren ermittelt werden, die im Tatverdacht stehen den Einbruch begangen zu haben. Die Personen wurden vorläufig festgenommen. Der 19jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen diesen erließ.

