Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Verkehrsunfall mit Flucht

Daaden (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte in der Nacht zum Dienstag in Daaden einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein in der Straße Schaftrift geparkter Pkw Opel Corsa wurde an der Stoßstange hinten links beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



