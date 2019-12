Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - 300 Kg Bretter gestohlen

Anröchte (ots)

Unbekannte Diebe entwendeten in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag circa 300 Kg Bretter vom Schützenplatz am Südring in Anröchte. Die Bretter waren 2,5 Meter bis 5 Meter lang. Aufgrund des Gewichtes geht die Polizei davon aus, dass der Abtransport mittels Bulli oder Lastkraftwagen stattgefunden haben müsste. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

