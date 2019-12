Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Zigarettenautomaten aufgesprengt

Wickede (ots)

In der Zeit zwischen, Sonntagnacht um 3 Uhr und Montagnacht um 3 Uhr, sprengte ein unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten in der Kirchstraße in Höhe der Einmündung zur Fichtenstraße auf und entwendete Bargeld und Zigaretten. Zeugen die etwas gesehen oder gehört haben werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell