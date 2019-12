Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht am Rigaring

Soest (ots)

Ein Autofahrer stellte am Freitag, gegen 13.45 Uhr, seinen grauen VW Golf auf einem Supermarktparkplatz am Rigaring ab. Als er gegen 14.20 Uhr zurückkehrte stellte er einen frischen Unfallschaden in Höhe von circa 2.500 Euro fest. Vom Wagen des Unfallverursachers blieb lediglich weißer Lackaufrieb zurück. Der andere Verkehrsteilnehmer hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

