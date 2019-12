Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Im Graben gelandet

Warstein (ots)

5.000 Euro Sachschaden, eine Blutprobe und einen sichergestellten Führerschein bilanzierte die Polizei am Freitagabend nach einem Alleinunfall auf der Rüthener Landstraße in Belecke. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Rüthen befuhr gegen 22 Uhr die Landstraße, von Rüthen aus in Richtung Belecke. Circa 50 Meter hinter dem Bahnübergang Drewerheide war er kurzzeitig unaufmerksam und kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kam im Straßengraben zum Stillstand. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit 0,8 Promille den Verdacht. Es folgte die Blutprobe im Krankenhaus. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell