Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Mauer touchiert

Lippstadt (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr, bemerkte ein Zeuge eine beschädigte Grundstücksmauer an der Straße Auf der Lagerheide in Lipperode. Am Vortag war diese noch gegen 16 Uhr intakt. Aufgrund des Unfallbildes kann vermutet werden, dass ein größeres Fahrzeug, gegebenenfalls ein Lastkraftwagen, die Mauer touchierte und der Fahrer sich dann vom Unfallort entfernt hatte, anstatt den Unfallschaden, in Höhe von circa 2.000 Euro, zu melden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Wagen oder den Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

