Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch in der Pagenstraße

Soest (ots)

Einbrecher gelangten, zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend, in ein Einfamilienhaus in der Pagenstraße. Sie beschädigten zuvor die Glasscheibe einer Terrassentür und gelangten so in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie die Räume. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen zurzeit noch nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

