POL-ANK: Die Polizeiinspektion Anklam begrüßt ihre Bäderdienstbeamten

Anklam (ots)

Auch im 28. Jahr seines Bestehens werden Beamte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V ihren Bäderdienst auch in hiesigen Urlaubsregionen verrichten und mit ihrer zusätzlichen Präsenz für mehr Sicherheit sorgen. Aus diesem Grund wird der Leiter der Polizeiinspektion Anklam , der Leitende Polizeidirektor Gunnar Mächler, am 18. Juni 2019 21 Unterstützungskräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V begrüßen. Diese werden bis zum 09. September 2019 ihren Dienst auf der Insel Usedom (15 Beamte), im Bereich des Greifswalder Bodden mit dem Seebad Lubmin (2 Beamte) und in der Haffregion (4 Beamte) verrichten.

Die Begrüßung findet am 18. Juni 2019, 10:00 Uhr im Seebad Heringsdorf, im hiesigen Polizeirevier, im Waldbühnenweg 2 statt.

Die Polizeiinspektion Anklam lädt interessierte Medienvertreter zu dieser Veranstaltung ein und bietet damit die Gelegenheit, zu Beginn der Hochsaison miteinander ins Gespräch zu kommen.

Ich würde mich über eine Rückmeldung hinsichtlich ihrer Teilnahme freuen.

Parkmöglichkeiten bestehen direkt am Polizeirevier im Bereich der Besucherparkplätze sowie im Bereich des Bahnhofs Heringsdorf (kostenpflichtig).

