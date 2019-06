Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der Insel Usedom

Heringsdorf (ots)

Am heutigen Dienstag (11.06.2019) kam es gegen 14:00 Uhr auf der Bundesstraße 111 zwischen Zempin und Zinnowitz zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten polizeilichen Informationen geriet ein 35-jähriger Fahrer eines PKW Nissan aus bisher noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem PKW VW zusammen. In diesem befanden sich der 61-jährige Fahrer sowie seine Ehefrau. Durch den Zusammenstoß erlitt der 35-jährige Mann aus Polen so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der VW-Fahrer wurde leicht und seine Beifahrerin schwer verletzt. Zur Aufklärung des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Absicherung der Unfallstelle kommt es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen, darunter auch zur Sperrung der B 111 im Bereich des Unfallortes. Die Maßnahmen dauern derzeit an.

