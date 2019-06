Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorrradfahrer

Konstanz (ots)

--

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer ereignete sich am heutigen Mittwoch gegen 17.15 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 218 in die Landesstraße 218 / 453 zwischen Stetten am kalten Markt und dem Ortsteil Frohnstetten. Die 20-jährige Lenkerin eines Audi befuhr die Landesstraße 218 aus Richtung Storzingen in Richtung Stetten und hielt an der Einmündung an der Stoppstelle an. Ein Pkw passierte die Einmündung aus Richtung Stetten in Richtung Frohnstetten. Nachdem dieser Pkw vorbeigefahren war, fuhr die 20-Jährige an, um nach links auf die Landesstraße in Richtung Stetten einzubiegen. Hierbei übersah sie den aus Richtung Stetten an die Einmündung heranfahrenden, 26-jährigen Lenker eines Motorrades. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge prallte der 26-Jährige mit dem Köper zunächst gegen den Audi der 20-Jährigen und stürzte anschließend auf die Straße. Er zog sich bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik geflogen. Von Lebensgefahr wird nicht ausgegangen. Die Lenkerin des Audi wurde nicht verletzt. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten an der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr Stetten am kalten Markt an der Unfallstelle im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell