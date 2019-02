Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Kurze Straße, Samstag, 23.02.2019, 02:40 Uhr,

Northeim (Gro)

Zur o.g. Zeit kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 30-jährigen Northeimers, der sich mit Bekannten in der Kurzen Straße in Northeim aufhielt. Das Opfer wurde von einer männlichen Person angesprochen und während des Gesprächs zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Die männliche Person, die ca. 20 - 25 Jahre alt sein soll und weiße Bekleidung trug, sei nach der Körperverletzung in Richtung Mühlenstraße geflüchtet. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden.

