Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Trunkenheitsfahrt

Soest (ots)

Für einen 26-jährigen Autofahrer aus Erwitte endete eine Verkehrskontrolle in der Dominikanerstraße mit einer Blutprobe im Krankenhaus. Er wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 2 Uhr, durch die Polizei angehalten. Sein Alkoholgeruch ließ schnell den Verdacht aufkommen, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken haben könnte. Der folgende Atemalkoholtest mit über 1,2 Promille bestätigte dies. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin seinen Führerschein, ordneten eine Blutprobe an und schrieben eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt. (reh)

