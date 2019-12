Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Zeuge entdeckte Wohnungseinbrecher

Anröchte (ots)

Sonntagnacht, gegen 23.15 Uhr, hörte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Piepergasse Geräusche. Als er nachschaute entdeckte er einen maskierten Täter, der gerade versuchte ein Fenster des Hauses aufzuhebeln. Nach Tatentdeckung flüchtete der Maskierte und stieg in einen dunklen Van, der in Richtung Hauptstraße mit durchdrehenden Reifen davon fuhr. Der mutmaßliche Einbrecher wird beschrieben als circa 20 bis 30 Jahre alt, mindestens 190 cm groß mit kräftiger, muskulöser Gestalt und blauen Augen. Er trug zur Tatzeit eine Sturmhaube und eine braune Lederjacke. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Einbrecher gesehen oder den dunklen Van gegen 23.15 Uhr / 23.30 Uhr haben davon fahren sehen, sich zu unter 02941-91000 zu melden. (reh)

