Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drogen im Straßenverkehr

Bocholt (ots)

Weil sie vermutlich noch unter dem Einfluss von Drogen stand, muss eine 23-jährige Autofahrerin nun mit einem Bußgeld in einer Höhe von mindestens 500 Euro, Punkten in der Verkehrszentraldatei und einem Fahrverbot rechnen. Festgestellt hatten dies Polizeibeamte am Sonntagmorgen auf der Industriestraße. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm der Frau eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell