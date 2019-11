Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Farbschmierereien und Baumfrevel

Velen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 09.00 Uhr, beschmierten unbekannte Täter auf der Heidener Straße eine Feldscheune mit Sprühfarbe und knickten zwei ca. 2 m hohe Weiden um. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell