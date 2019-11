Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto aufgebrochen

Tatverdächtiger festgenommen

Gronau (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Sonntag ein Tatverdächtiger kurz nach einem Pkw-Aufbruch festgenommen werden. Der Zeuge hatte gegen 15.00 Uhr einen Mann beobachtet, der auf dem Parkplatz "Elefant" einen Pkw aufbrach und eine schwarze Tasche entwendete. Der Zeuge informierte sofort die Polizei.

Beamte der Bundespolizei trafen kurz darauf am Bahnhofsgleis einen Verdächtigen an und nahmen diesen fest. Der 38-jährige Mann aus den Niederlanden (dort ohne festen Wohnsitz) hatte eine schwarze Tasche bei sich. Er bestritt die Tat und bezeichnete die Tasche als sein Eigentum. Der 38-Jährige wurde nach Einleitung eines Strafverfahrens wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

