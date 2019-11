Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Fahrzeugeinbrüche

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Fahrzeuge in Gronau ein. Die Täter zerstörten in allen Fällen Seitenscheiben und entwendeten Sachen aus den Fahrzeugen.

Auf der Geschwister-Scholl-Straße entwendeten sie einen Rucksack mit Büchern und Schulunterlagen aus einem Schwarzen Audi.

Auf der Ochtruper Straße hatten sie es auf drei weiße Firmenkleintransporter abgesehen. Aus einem entwendeten sie ein mobiles Navigationsgerät.

Auf der Grünstiege entwendeten sie aus einem blauen VW Caddy mehrere Elektrowerkzeuge.

Auf der Herbertstraße bauten die Täter ein Autoradio aus dem Armaturenbrett eines weißen Citroen Jumpers aus. Sie ließen es jedoch im Fahrzeug zurück. Ob die Täter dennoch etwas erbeuteten oder gestört wurden, steht derzeit nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

