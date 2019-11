Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unbekannte entwenden Axt

Gescher (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen am Samstag gewaltsam in ein Haus in der Bauernschaft Tungeloh-Capellen ein. In der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 21.20 Uhr hatten sie ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes geöffnet und das Innere durchsucht. Was die Unbekannten neben einer Axt, einem Schlagstock und einem Schlagring noch alles mitgehen ließen, steht derzeit nicht fest.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell