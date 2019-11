Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vier Verletzte bei Unfall am Mussumer Kreuz

Bocholt (ots)

Am Freitagabend kam es auf der B 473 in Höhe der B 67 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich vier Personen verletzten und Sachschäden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. Eine 81-jährige Autofahrerin aus Bocholt befuhr gegen 19:35 Uhr die B 473 von Bocholt kommend in Richtung Wesel. Am Mussumer Kreuz wollte sie auf die B 67 in Richtung Borken abbiegen. Trotz Gegenverkehr bog sie ab. Ein 25-jähriger Autofahrer aus München befuhr die B 473 in entgegengesetzter Richtung und stieß mit dem Wagen der Bocholterin zusammen. Nach dem Aufprall schleuderte das Fahrzeug des Müncheners gegen einen Lkw eines 63-Jährigen aus Ungarn, dieser hatte verkehrsbedingt in der Auffahrt zur B 473 gewartet. Bei dem Unfall verletzten sich die 81-jährige und der 25-Jährige, sowie dessen 31- und 24-jährigen Mitfahrerinnen. Rettungskräfte brachten alle Verletzten mit Rettungswagen in das Bocholter Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die B 473 war für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Bocholt gesperrt.

