Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Bocholt (ots)

Zwei bisher unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in das Freizeitbad Bahia einzudringen. Sie hatten gegen etwa 04.00 Uhr ein Bürofenster aufgehebelt und dabei den Alarm ausgelöst. Die beiden mit Mütze und Schal maskierten Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Einer der Männer trug eine rote Jacke, eine graue Hose, schwarze Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack. Der andere Täter war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und dunklen Turnschuhen mit weißer Sohle.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

