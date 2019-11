Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vehlingen - Traktoren brannten

Vehlingen (ots)

Auf einem Hinterhof an der Sternenbuschstraße brannten in der Nacht zum Samstag gegen 23.45 Uhr zwei Traktoren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die beiden Brände durch bisher unbekannte Täter vorsätzlich gelegt. Ein Deutz-Traktor wurde dabei nahezu vollständig zerstört. Das Feuer beschädigte auch den angehängten Güllefassanhänger. Das Feuer an einem in der Nähe stehenden Claas-Traktor entfachte sich kaum und verursachte nur geringen Schaden. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

