Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Toyota Corolla gesucht - 83-Jährige Seniorin bei Unfall schwer verletzt - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: An Kreuzung Auto übersehen

Ein 62 Jahre alter Mercedes-Fahrer war am Mittwoch gegen 13:15 Uhr auf der Heilbronner Straße aus Richtung Roßfeld kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Onolzheimer Hauptstraße wollte er diese in Richtung Aalener Straße queren. Dabei übersah er einen Renault einer 56-Jährigen, welche auf der Onolzheimer Hauptstraße in Richtung Altenmünster unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 8.000 Euro.

Crailsheim: 83-Jährige Seniorin bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Eine 83 Jahre alte Radfahrerin befuhr am Mittwochabend kurz nach 18:30 Uhr die Straße Mittlerer Weg in Richtung der Kreuzung zum Parniersring um diesen in Richtung Krankenhaus zu queren. Dabei übersah sie offenbar einen den Parniersring in Richtung Dr.-Bareilles-Straße fahrenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad. Die Seniorin stürzte in Folge des Zusammenpralls und wurde schwer verletzt. Der Unfallgegner entfernte sich mit seinem Wagen nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Crailsheim sucht unter Telefon 07951 480-0 nach Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten PKW-Fahrer machen können.

Ilshofen: Auffahrunfall

Am Mittwoch um 18 Uhr befuhr eine 45-jährige Toyota-Lenkerin die L1040 von der Anschlussstelle Kirchberg kommend. An der Abzweigung auf die Landstraße 2218 in Richtung Ilshofen musste sie verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 44-jährige Peugeot-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Rosengarten: Toyota Corolla gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag und Mittwoch eine Schutzplanke und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug kam auf der B19 zwischen Ottendorf und Westheim, auf Höhe der Abzweigung nach Hirschfelden, von der Fahrbahn ab und streifte an der dortigen Schutzplanke entlang. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen blauen Toyota Corolla Verso, Baujahr 2004 bis 2009. Das Fahrzeug müsste Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront inklusive der Beleuchtungseinrichtung aufweisen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wo wurde ein derart unfallbeschädigter Toyota Corolla gesehen? Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell