Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Raub in Wohnung schnell geklärt - Tatverdächtige in Haft

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen:

Bereits am 13.09.2019 ereignete sich eine räuberische Erpressung in Schwäbisch Hall. Nachts um 01:15 Uhr drangen vier vermummte Männer über eine eingeschlagene Fensterscheibe in eine Wohnung im Neißeweg ein. In der Wohnung bedrohten sie sofort den 22-jährigen Wohnungsinhaber und forderten von ihm Bargeld und Wertsachen. Zur Untermauerung ihrer Forderungen schlugen sie den 22-Jährigen mit einem mitgeführten Schlagstock, wodurch dieser erheblich verletzt wurde. Aus der Wohnung entwendeten die Räuber Bargeld sowie Betäubungsmittel. Noch am selben Tag konnten durch die Polizei zwei Verdächtige festgenommen werden, bei denen es sich um einen Jugendlichen und einen Heranwachsenden handelte. Beide Tatverdächtige wurden einem Haftrichter vorgeführt, welcher wegen des dringenden Verdachts der Tatbeteiligung entsprechende Haftbefehle erließ, so dass sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten überführt werden konnten.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Kripo Schwäbisch Hall konnten nun am 30.10.2019 drei weitere, der Beteiligung an der Tat dringend Verdächtige, ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um einen Heranwachsenden und zwei 23-jährige Männer. Diese wurden am 31.10.2019 dem Haftrichter vorgeführt, welcher wiederum einen dringenden Tatverdacht bejahte und Haftbefehle erließ. Lediglich der Haftbefehl gegen den Heranwachsenden wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die anderen beiden Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Außenstelle Schwäbisch Hall und der Kripo Schwäbisch Hall dauern an.

