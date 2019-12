Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Pkw

Mayen, Stehbach (ots)

Am 10.12.2019, wurde in der Zeit von ca. 12:30 h bis 13:10 h, durch bislang unbekannte Täter, ein parkender, schwarzer, Pkw, Daimler-Benz zerkratzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 600.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

