Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Fahrzeuges auf Tankstellengelände.

Mendig, Ludwig-Erhard-Straße (ots)

Am 09.12.2019 gegen 07:00 Uhr kam es an der Shell-Tankstelle in Mendig zu einem Brand eines Fahrzeuges, welches sich unmittelbar neben einer Zapfsäule befand. Der Brand konnte schnell durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Pkw aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten sein. Es entstand lediglich Sachschaden am Fahrzeug. Zu Beschädigungen an der Tankanlage kam es nicht.

