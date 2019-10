Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 35-Jähriger bedroht seine Freundin

Ludwigshafen (ots)

Am 29.10.2019, gegen 08:00 Uhr, rief eine 33-jährige Frau aus Ludwigshafen die Polizei zu Hilfe. Sie gab an, sie sei vor ihrem 35-jährigen Lebensgefährten aus der Wohnung geflüchtet, da er sie verbal bedroht habe. Es sei in der vergangenen Zeit schon mehrmals zu diversen Vorfällen gekommen. Die Polizeibeamten sprachen mit dem 35-Jährigen und händigten ihm eine Verfügung aus, die ihm die Kontaktaufnahme zu seiner Freundin bis auf weiteres verbietet. Zudem verwiesen sie ihn aus der Wohnung. Die 33-Jährige wurde über ihre rechtlichen Möglichkeiten und Anlaufstellen informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell