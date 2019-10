Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schäferhündin gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 27.10.2019, gegen 19.00 Uhr und dem 28.10.2019, gegen 08:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter eine zwölf Wochen alte Schäferhündin aus einem Zwinger. Der Zwinger steht in einem Garten und war mit einem Vorhängeschloss verschlossen, welches die Unbekannten durchtrennten. Der Garten befindet sich in Maudach auf dem Feldweg, etwa 100 Meter neben der Einmündung Alte Weinstraße / K 13. Wer hat etwas gesehen? Wer kann Angaben machen zu den unbekannten Tätern? Wer weiß etwas über den Aufenthaltsort der Schäferhündin? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

