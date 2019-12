POL-PDMY: Polizei stoppt Weiterfahrt: Müdigkeit und Alkohol

Polizeidirektion Mayen

Beamte der Polizei Cochem mussten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in gleich zwei Fällen die Weiterfahrt untersagen. In einem Fall meldeten Zeugen einen Autofahrer bei Binningen, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Er drohte mehrfach von der Fahrbahn in den angrenzenden Wald abzukommen. Die Polizei konnte den Fahrer, einen 65-jährigen Mann aus dem Hunsrück, schließlich stoppen. Es stellte sich heraus, dass der Mann stark übermüdet war. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ein Bekannten musste hinzukommen, damit die Fahrt fortgesetzt werden konnte.

Im Raum Kaisersesch wollte eine Streife eine Autofahrerin auf ein defektes Licht aufmerksam machen. Dabei wurden die Beamten ihrerseits auf die Alkoholisierung der jungen Fahrerin aufmerksam. Auch in diesem Fall war die Fahrt beendet. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt; eine Blutprobe veranlasst. Der Weitergang des Verfahrens richtet sich nach dem Ergebnis der Blutprobe.

