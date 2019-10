Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streitigkeiten zwischen Autofahrern

Mainz (ots)

Ein ungeduldiger Beifahrer eines Mercedes beschwerte sich am Freitagabend über einen parkenden 49-Jährigen. Der Parkvorgang hatte ihm scheinbar zu lange gedauert. Daraufhin stieg der noch unbekannte Beifahrer aus und geriet zunächst in verbale Streitigkeiten mit dem 49-Jährigen. Dann trat der Mann mit dem Fuß gegen die Fahrertür, wodurch diese beschädigt wurde. Der 49-Jährige Fahrer öffnete daraufhin die Tür. Diese Gelegenheit nutzte der Täter um in den Fahrerraum in Richtung des Fahrers zu treten. Danach flüchtete der Täter mit seiner Fahrerin. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

