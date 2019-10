Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Helfer wird angegriffen

Mainz (ots)

Samstag, 12.10.2019, 20:20 Uhr

Im Mainzer Stadtteil Hechtsheim belästigte ein 42-Jähriger Mann zwei Jugendliche an einer Bushaltestelle. Durch einen aufmerksamen 45-Jährigen wurde dies bemerkt - er forderte den 42-Jährigen auf aufzuhören. Dann ging der 42-Jährige mit einer Bierflasche auf den 45-Jährigen los. Es kam zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern, woraufhin der 42-Jährige Angreifer zu Boden fiel und sich selbst an der zerbrochenen Bierflasche verletzte. Trotz des vorherigen Angriffs bot der 45-Jährige dem 42-Jährigen Hilfe an. Dieser schien sich jedoch nicht helfen lassen zu wollen und ging stattdessen erneut auf den 45-Jährigen los, der sich in eine nahegelegene Tankstelle flüchtete. Durch die Polizeibeamten wurde die Strafanzeige aufgenommen.

