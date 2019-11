Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Anlassbezogene Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Dienstag, 12.11.2019

Leer/Emden (ots)

++ Brand einer Scheune mit hohem Sachschaden in Jemgum ++

Im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten an Hydranten bemerken Kameraden der Feuerwehr der Gemeinde Jemgum am Montag, gegen 20:40 Uhr, den Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Oldendorp. Die Leitstelle der Feuerwehr in Wittmund wird informiert. Bereits kurze Zeit später steht die freistehende in leichtbauweise errichtete Scheune aus Metall vollkommen in Brand. Neben mehreren hundert Ballen Stroh und Heu befinden sich neun Kälber und etliche landwirtschaftliche Maschinen wie Trecker und Teleskoplader in dem ca. 500 m² großen Gebäude. Während die Kälber durch das Feuer ums Leben kommen, werden die landwirtschaftlichen Geräte zerstört.

Die Feuerwehren der Gemeinde Jemgum sind mit einer zweistelligen Anzahl von Löschfahrzeugen vor Ort und bringen das Feuer schließlich unter Kontrolle. Eine Gefahr für benachbarte Anlagen und Gebäude besteht nicht mehr. Die Scheune brennt kontrolliert nieder. Personenschäden liegen nicht vor.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehren ist ein Rettungswagen sowie ein Mitarbeiter des regionalen Energieversorgungsunternehmens vor Ort. Außerdem wird ein Veterinär informiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur aktuell noch ungeklärten Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden liegt nach derzeitigen Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich

