Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trickbetrüger unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag, 14.09.2019, gegen 13:00 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt am Klingweg, zu einem Geldwechselbetrug. Einem 23 bis 27 Jahre alten Mann gelang es, durch mehrere Umtauschaktionen an der Kasse, einen dreistelligen Bargeldbetrag zu ergaunern. Der Schaden wurde im Nachhinein festgestellt. Der Mann wurde mit 23 bis 27 Jahre alt, 170-175cm groß, schlanke Figur, braune Hautfarbe, beschrieben und soll eine gelbe Langarmjacke getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu der Person oder einem benutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Reiner Steigner

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



