Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.11.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Wohnung ++ Einfuhr von Betäubungsmitteln ++ Versuchter Einbruch in Schule ++ Diebstahl aus Baucontainer ++

Leer - Diebstahl aus Wohnung

Leer - In der Zeit von 09:30 Uhr bis 19:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter am vergangenen Sonntag auf bislang nicht abschließend geklärte Art und Weise in die Räumlichkeiten einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Heinrich-Oltmann-Weg. Im Inneren des Objekts durchsuchten die unbekannten Täter die Räumlichkeiten und flüchteten unerkannt unter Mitnahme von Bargeld im unteren dreistelligen Gesamtwert und diversen Artikeln der Unterhaltungselektronik (Smartphone, Spielekonsole, etc.). Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Bunde - Einfuhr von Betäubungsmitteln

Bunde - Am Sonntagnachmittag kontrollierten Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) in Bunde einen 33-jährigen Mann aus Papenburg, der zuvor mit seinem Pkw Ford aus den Niederlanden kommend in die Bundesrepublik Deutschland einfuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 33-jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel fest. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rhauderfehn - Versuchter Einbruch in Schule

Rhauderfehn - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen kam es in der Kirchstraße zu einem versuchten Einbruch in eine Schule. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten bislang unbekannte Täter auf das Flachdach eines Schulgebäudes und beschädigten hier die Verkleidung eines Oberlichtes. Anhaltspunkte für ein Eindringen in das Gebäude gab es jedoch nicht. In diesem Zusammenhang hat die Polizei die Ermittlungen bzgl. eines versuchten Einbruches aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Diebstahl aus Baucontainer

Emden - In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen kam es in der Möwensteert zu einem Diebstahl aus einem Baucontainer. Nach derzeitigem Kenntnisstand überwanden bislang unbekannte Täter ein Schloss zur Sicherung des Containers und entwendeten im Inneren Werkzeuge im unteren vierstelligen Gesamtwert. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Tim Tecklenborg

Telefon: (0491) 97690-114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell