POL-KA: (CW) Bad Herrenalb - Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Als Zeugen am Sonntag gegen 18:23 Uhr eine VW-Fahrerin in der Neuenbürger Straße in Bad Herrenalb feststellten, welche Schlangenlinien fuhr, folgten sie dem Fahrzeug und verständigten die Polizei. Die unter Alkoholeinfluss stehende 56-jährige Pkw-Fahrerin fuhr offenbar über die Schwanner Warte, entlang der Kreisstraße 4552, über die Eyachbrücke in Richtung Höfen. Laut Angaben der Zeugen herrschte viel Verkehr und es soll zu einigen Straßenverkehrsgefährdungen gekommen sein, welche die 56-Jährige verursachte. Beamte des Polizeipostens Bad Wildbad trafen die gemeldete Pkw-Fahrerin schließlich fahrend an und unterzogen diese einer Kontrolle. Der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr bestätigte sich mit der Durchführung eines Alkoholtests.

Geschädigte, welche durch die Fahrweise der 56-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 07081/93900 beim Polizeiposten Bad Wildbad zu melden.

