Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Bruchsal (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Sonntag, 00:15 Uhr, Zutritt in eine Gaststätte in der Württemberger Straße in Bruchsal. Der Eindringling entwendete etwa 70 Euro Bargeld sowie Alkoholika im Wert von etwa 92 Euro. In die Räumlichkeiten gelang der Tatverdächtige durch eine aufgehebelte Tür. Wie sich der Dieb Zutritt auf das Grundstück verschaffen konnte, ist bislang noch unklar.

Dem Dieb gelang unbemerkt die Flucht. Spuren konnten vor Ort gesichert werden. Das Polizeirevier Bruchsal ist nun auf der Suche nach Zeugen und Hinweisgebern. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 07251/7260 zu melden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell