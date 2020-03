Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Einbruch in der Wiesenbacher Straße

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als die Geschädigten von einer mehrwöchigen Auslandsreise am Mittwochabend zurückgekehrt waren, mussten sie mit Entsetzen feststellen, dass bislang unbekannte Täter während ihrer Abwesenheit in ihr Anwesen eingedrungen waren.

Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Wiesenbacher Straße hatten sich die Einbrecher über ein Kellerfenster verschafft und im Innern verschiedene Räumlichkeiten und Behältnisse durchsucht. Nach ersten Angaben wurde eine hochwertige Goldkette gestohlen. Ob weitere Utensilien aus dem Anwesen entwendet wurden, bedarf aktuell der weiteren Ermittlungen.

Als Tatzeit kommt Mitte Februar 2020 bis Mittwochabend (04.03.) in Frage. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Zeit gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

