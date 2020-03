Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim: Autofahrerin erfasst Kinderwagen...

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei Kleinkinder wurden am Mittwoch kurz nach 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Rathausplatz/Hauptstraße verletzt. Eine Seniorin hatte mit ihrem Mercedes zunächst am dortigen Zebrastreifen angehalten, damit die wartendenden Fußgänger, eine Mutter mit ihren drei Kleinkindern, davon eines im Kinderwagen, diesen passieren konnten.

Als sie ungefähr auf halber Höhe waren, fuhr die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache an und kollidierte mit dem von der Frau geschobenen Kinderwagen. Bei dem Zusammenstoß wurden der im Kinderwagen befindliche 2-jährige Junge sowie seine 4-jährige Schwester, die neben dem Kinderwagen ging, verletzt. Das dritte Kind der Frau stand zum Glück noch auf dem Gehweg.

Alle drei Kinder wurden im Beisein der Eltern zur Behandlung in die Heidelberger Kinderklinik gebracht.

Der Kinderwagen der Frau wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt; am Mercedes entstand ebenfalls Sachschaden.

Die Seniorin übergab ihren Führerschein freiwillig den Beamten; die weiteren Ermittlungen dauern aktuell noch an.

