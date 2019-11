Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - HWS nach Verkehrsunfall

Germersheim (ots)

Über Nackenschmerzen und Übelkeit klagte eine 20 - jährige Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 18 Uhr in der August-Keiler-Straße. Die Frau wollte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand abstellen, als sie von einer 24-jährigen Frau rechts überholt wurde und es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die verletzte Frau wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

