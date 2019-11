Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sankt Martin - In der Kegelbahn Bier entwendet

Sankt Martin (ots)

Mittels zuvor entwendetem Generalschlüssels verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht vom 12.11.2019 auf den 13.11.2019 unberechtigterweise Zugang zum rückwärtigen Eingang des Pfarrgemeindesaals mit angegliederter Kegelbahn in Sankt Martin. Dort wurden insgesamt 6 Flaschen Bier aus dem Bereich der Kegelbahn entwendet. Im Anschluss wurde das Objekt durch unbekannte Täter wieder verlassen. Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

