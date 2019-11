Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Meldungen in sozialen Medien über einen angeblichen Kindersansprecher

Landau - Godramstein (ots)

Wie der Polizei Landau bekannt wurde, kursieren in sozialen Medien Meldungen über einen sogenannten Kinderansprecher in Godramstein. Die Polizei Landau teilt in diesem Zusammenhang mit, dass aktuell kein Fall bekannt ist, in dem ein Kinderansprecher auffällig wurde. Hinweise, die den Wahrheitsgehalt der Meldungen in den sozialen Medien bestätigen könnten, liegen bislang nicht vor. An Schulen und Kindergärten mehren sich jedoch Anfragen besorgter Eltern. Entsprechende Hinweise oder Beobachtungen sollten Zeugen unmittelbar der Polizei mitteilen und nicht ungeprüft in soziale Medien einstellen. Immer, wenn solche Nachrichten in den sozialen Netzwerken verbreitet werden, herrscht bei den Eltern der betroffenen Region große Aufregung. Hier gilt es aber besondere Vorsicht walten zu lassen. Verbreiten Sie nicht alle Nachrichten, die Sie erhalten. Prüfen Sie die Inhalte der Nachricht, bevor Sie den Beitrag liken oder teilen. Eine Presseveröffentlichung von Anfang der Woche im Hinblick auf einen Exhibitionisten steht nicht im Zusammenhang mit den aktuell kursierenden Gerüchten. Sollten Sie oder Ihr Kind tatsächlich verdächtige Beobachtungen machen, wenden Sie sich bitte an die Polizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

